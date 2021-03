Impfzentrum MK: Corona-Impfung für Berufstätige ab Montag - Sind Sie dabei?

Im Impfzentrum des Märkischen Kreises sind bereits knapp 4.800 Termine für Beschäftigte in Kindertagesstätten, Grundschulen sowie für Polizeikräfte gebucht worden. Am kommenden Montag geht‘s los. Der Märkische Kreis hat am Donnerstag eine Mitteilung veröffentlicht, wie und für wen es beim Impfen jetzt weitergeht.

Der Märkische Kreis wird in den nächsten Wochen und Monaten mit mehr Impfstoff zum Schutz vor Covid-19 versorgt. Die höhere Verfügbarkeit mache es möglich, dass immer mehr Menschen, die 80 Jahre und älter sind und somit zur vulnerablen Gruppe zählen, ihre Corona-Schutzimpfung erhalten, kündigt der Kreis an.

Im Impfzentrum des Märkischen Kreises in Lüdenscheid sind bis Ende Mai knapp 50.000 Erst- und Zweittermine gebucht. Diese Zahl wird nun weiter steigen. Darüber hinaus werden aktuell Personen geimpft, die in der Impfverordnung der Bundesregierung in die „höchste Priorität“ fallen – zum Beispiel ambulante Pflegedienste, Rettungsdienste sowie Personal von Intensivstationen und Notaufnahmen.

Ab dem kommenden Montag - 8. März 2021 - kann nach Mitteilung des Märkischen Kreises weiteren Personengruppen ein Impfangebot unterbreitet werden. Dann haben Beschäftigte in Kindertagesstätten, Grundschulen, Förderschulen und in der Kindertagespflege die Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung in der Schützenhalle Lüdenscheid. Als Schulträger hat der Märkische Kreis „seine“ sieben Förderschulen bereits angeschrieben. Darüber hinaus wurden sämtliche Städte und Gemeinden detailliert informiert.

Sie erhielten Zugangsdaten zu einem Termin-Vergabesystem, die an die jeweiligen Grundschulen und Kindertagesstätten weitergeleitet worden sind. Laut Erlass des Landes NRW können außerdem Polizeikräfte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind (zum Beispiel in Hundertschaften), Termine buchen. Die Resonanz ist sehr gut, meldet der Kreis. Im Impfzentrum des Märkischen Kreises sind in der Zeit zwischen dem 8. und 14. März bereits knapp 4.800 Termine für die beschriebenen Personengruppen gebucht worden.

In Kürze wird zudem ein Schreiben an die Einrichtungen der Eingliederungshilfe, an Tagespflegeeinrichtungen sowie an Behindertenwerkstätten versandt, die ab dem 8. März von mobilen Teams aufgesucht werden. Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sollen dann voraussichtlich ab Ende März ein eigenes Impfangebot erhalten. Nähere Details, beispielsweise zur Terminvergabe, werden noch bekannt gegeben.

Da es immer wieder zu Missverständnissen kommt und viele Bürger nicht wissen, an wen sie sich bei einem Impfwunsch oder einer Nachfrage wenden sollen, macht der Märkische Kreis noch einmal sehr deutlich seine eigene Rolle und die der anderen Beteiligten klar:

Auf die Reihenfolge der Impfungen hat der Märkische Kreis keinen Einfluss. Diese wird, ebenso wie die zu priorisierenden Personengruppen, in der Corona-Impfverordnung des Bundes festgelegt.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ist nach wie vor für die Terminvergabe der Generation 80plus sowie zukünftig für die Terminvergabe bei den über 70-Jährigen zuständig.

Der Märkische Kreis betont, dass in Zusammenarbeit mit vielen Beteiligten alles dafür getan werde, damit der zur Verfügung stehende Impfstoff so schnell wie möglich verimpft wird, und appelliert an alle, die vorhandenen Impfangebote wahrzunehmen. Informationen über weitere Impfgruppen, die in den nächsten Wochen und Monaten noch folgen, über Anmeldeverfahren und Terminvergabe wird der Kreis nach eigenen Angaben weiterhin transparent vermitteln. Auf die Reihenfolge der Impfungen hat der Kreis allerdings keinen Einfluss. Diese wird, ebenso wie die zu priorisierenden Personengruppen, in der Corona-Impfverordnung des Bundes festgelegt.

Für die Terminvergabe der Personengruppe Ü80 ist nach wie vor die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zuständig. Sie teilt mit, dass derzeit nur Termine für über 80-Jährige gebucht werden können, nicht für Jüngere. Über das Anmeldeverfahren für die Generation 70plus, die in der Impfverordnung des Bundes in die „hohe Priorität“ eingestuft worden ist, wird noch entschieden. Für die Menschen im Alter 70plus sollen dem Land NRW zufolge im Laufe des Aprils die Schutzimpfungen starten.