Immobilienkauf: Welche Rollen spielen Maker, Notar & Co.?

Das Team der VR-Immo steht seinen Kunden bei der Vermietung und dem Verkauf Ihrer Immobilien zur Verfügung © Cornelius Popovici

Beim Immobilienerwerb kommen Käufer mit vielen verschiedenen Personen in Kontakt. Wir geben Ihnen einen Überblick über deren Funktionen und Aufgaben. Je nachdem welche Immobilienart Sie erwerben oder bauen, kreuzen folgende Protagonisten Ihren Weg:

Immobilienmakler

Ein Immobilienmakler verfügt über einen guten Marktüberblick in seiner Region, von Neubauprojekten über Bestandsimmobilien bis hin zu denkmalgeschützten Renditeobjekten. Mit ihm schließen Sie als Kaufinteressent einen Maklervertrag ab, eine Provisionspflicht entsteht jedoch erst im Erfolgsfall, also mit dem Abschluss eines wirksamen Kaufvertrags. Der Makler weiß den Wert Ihre Wunschimmobilie realistisch einzuschätzen, er kennt die lokalen Marktverhältnisse, bewertet Lage, Zustand und energetische Ausstattung der Immobilie. Dies ist nicht vergleichbar mit einer pauschalen Werteinschätzung über ein Immobilienportal im Internet. Er trifft in Abstimmung mit den Verkäufern auch eine Vorauswahl der Interessenten. Ein guter und seriöser Makler nimmt seine Aufgaben gleichberechtigt für Verkäufer und Käufer wahr. Letztlich muss er beide Parteien zusammenführen und den Verkaufsprozess zur Zufriedenheit aller Beteiligten moderieren.

Die Neuregelung des Maklerrechts sieht vor, dass Käufer und Verkäufer sich in der Regel die Maklerprovision teilen und zur Zahlung in gleicher Höhe verpflichtet sind.

Architekt

Architekten sind das kreative und technische Herz der Immobilienplanung, in einzelnen Fachgebieten, wie Statik, Haustechnik, Schall- und Wärmeschutz, werden sie dabei von weiteren Experten unterstützt. Sie schließen mit Ihnen einen Dienstleistungsvertrag ab, in dem die zu erbringenden Leistungen eindeutig definiert sind. Diese können von der reinen Entwurfsplanung bis hin zur Überwachung der Bauausführung vor Ort reichen.

Bauträger

Bauträger sind Bauunternehmen, die wohnwirtschaftliche oder gewerbliche Immobilienprojekte entwickeln, planen und realisieren. Bereits während der Planungs- bzw. Bauphase werden diese Immobilien komplett oder als einzeln Einheiten Interessenten angeboten und an diese mittels notarieller Beurkundung übertragen. Dieser so genannte Bauträgervertrag ist eine Mischung aus einem Kauf- und einem Werkvertrag, der die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich die Verpflichtung des Unternehmers enthält, dem Käufer das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen. Die betreffenden Vorschiften befinden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV). Der Bauträger erhält, dem Baufortschritt entsprechend, bis zu sieben Abschlagszahlungen vom Käufer.

Finanzierungsberater

Ihr Baufinanzierungsberater ermittelt auf Basis Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation den für Sie passenden Kreditrahmen zum Erwerb Ihrer Wunschimmobilie. Dabei sollten Sie gemeinsam unbedingt weitere wesentliche Aspekte besprechen und klären, wie zum Beispiel: Höhe der maximalen monatlichen Belastung, Dauer der Zinsfestschreibung, Sondertilgungsoptionen, Nutzung staatlicher Förderungen der BAFA oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), notwendige und sinnvolle Sanierungsarbeiten am Objekt, Absicherung der Immobilie, persönliche Risikoabsicherung, Gesamtdauer der Finanzierung. Das Darlehen sollte auf Ihre individuellen Wünsche und finanziellen Möglichkeiten abgestimmt sein. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter, nutzen Sie im Zweifelfall Ihr gesetzliches Widerrufsrecht.

Notar

Grundstückskaufverträge müssen nach deutschem Recht immer notariell beurkundet werden. Das bedeutet, dass ein Notar den Vertrag entwirft, ihn den Vertragsbeteiligten erläutert und dieser dann in seiner Gegenwart unterzeichnet wird. Notare sind zur Neutralität verpflichtet, sie haben die Pflicht, beide Parteien lückenlos zu beraten und sämtliche Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Nach Unterzeichnung des Kaufvertrags sorgen sie für die reibungslose Abwicklung mit allen betroffenen Behörden und Institutionen, damit das Eigentums an der Immobilie übertragen und die entsprechenden Eintragungen im Grundbuch erfolgen können.

Sachverständiger

Ein Immobiliengutachter ist ein Sachverständiger, der den Wert und den Zustand einer Immobilie professionell bewertet und ein Wertgutachten dazu erstellt. Anhand dieses Gutachtens können Sie zum Beispiel als Immobilienverkäufer einen marktgerechten Verkaufspreis ermitteln. Auch Gerichte und Behörden schalten regelmäßig Sachverständige ein, sie entscheiden in der Regel auf Basis eines Wertgutachtens nach §194 BauGB.

Dazu nimmt der Sachverständige im Rahmen einer Besichtigung die Immobilie persönlich in Augenschein. Vor Ort wird der Zustand der Immobilie, einschließlich Schäden und Mängeln, dokumentiert. Bei der Erstellung des Gutachtens greift er auf reale Transaktionsdaten, behördliche Eintragungen (zum Beispiel Denkmalschutz oder Rechte Dritter wie Grundschuld oder Nießbrauch), Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse und zahlreiche weitere Dokumente rund um die zu bewertende Immobilie zurück. Diese Werte werden an die aktuelle Marktsituation angepasst und schlussendlich fließt die persönliche Expertise des Sachverständigen in die Wertermittlung mit ein.

Jackson Kuschel ist bei der VR Immo Ihr Sachverständiger für Immobilienbewertung © Cornelius Popovici

