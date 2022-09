Immobilien Schäfer GmbH: Geballte Fachkompetenz an zwei Standorten

2001 durch Helmut Schäfer gegründet, ging das Unternehmen nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren Anfang 2022 in die Hände von Nancy Hempel über. © Immobilien Schäfer GmbH

Seit mehr als 20 Jahren leistet Schäfer Immobilien aus Balve in der Region Lennetal und darüber hinaus fachkundige, seriöse und engagierte Vermittlungsarbeit. 2001 durch Helmut Schäfer gegründet, ging das Unternehmen Anfang 2022 in die Hände von Nancy Hempel über.

Die 42-Jährige gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte ist seit sechs Jahren mit ihrer eigenen Marketing-Agentur in Neuenrade erfolgreich. Mit dem Einstieg ins Immobiliengeschäft erschließt sich die Neuenraderin jetzt ein neues Geschäftsfeld, auf dem sie auch weiterhin auf die Erfahrung und die Expertise des 65-Jährigen Gründers zählen darf: Helmut Schäfer ist am Standort Balve tageweise weiter für die Kunden da.

Persönlich, kompetent und nah

Persönlich, kompetent und nah – nach diesen Kriterien arbeiten Nancy Hempel und ihr vierköpfiges Team tagtäglich im Sinne ihrer Kunden. Ihr individueller Maklerservice geht dabei über die üblichen Leistungen hinaus. Denn Nancy Hempel weiß: Jeder Haus(ver)kauf hat seine Geschichte. Ob aus Alters-, finanziellen oder familiären Gründen – wer ein Haus abgeben möchte oder muss, hat meist auch eine emotionale Bindung zu dem Objekt und will seine Immobilie in gute Hände geben. Genau hier möchte Nancy Hempel die Kunden abholen und auf ihrem Weg begleiten. „Ich möchte meinen Kunden während des gesamten Verkaufsprozesses ein gutes Gefühl vermitteln“, sagt die 42-Jährige, der die dauerhafte persönliche Ansprache wichtig ist.



Zwischen dem ersten Kontakt – persönlich, telefonisch oder digital – und dem finalen Notartermin liegen für das Team von Schäfer Immobilien viele bedeutende Schritte, sei es die Erstellung eines umfassenden Exposés oder die Besichtigung mit ausnahmslos ernsthaften Interessenten. Nancy Hempel und ihre Mitarbeiter – Armin Hempel (Sachverständiger für Immobilienbewertung), Janis Rubin (Immobilienberaterin), Carina Eickhoff (Vertriebsassistentin) sowie Gründer Helmut Schäfer - verstehen sich dabei stets als kompetente Partner an der Seite des Verkäufers oder Käufers.

Neue Räume, besserer Service

Neben dem Traditionsstandort Balve gibt es Schäfer Immobilien auch in Neuenrade – aktuell am Hüttenweg, ab Ende dieses Jahres dann in zentraler Lage im Haus der alten Commerzbank Am Stadtgarten. In den 300 Quadratmeter umfassenden Räumen mitten im Herzen der Stadt ist die Maklerin mit ihrem Team dann auch zentrumsnah und für Laufkundschaft besser erreichbar, ein barrierefreier Zugang zu den Räumlichkeiten ist gewährleistet.



Immobilienkauf und -verkauf, Vermietung und Immobilienwertermittlungen gehören zum Tagesgeschäft bei Schäfer Immobilien. Menschen zusammen zu bringen und leer stehende Häuser mit Leben zu füllen, das ist dabei das Ziel des Teams – bei jedem Auftrag.

Kontakt Schäfer Immobilien GmbH Standort Balve: Drostenplatz 2 / 58802 Balve / Tel.: 0 23 75 - 93 86 55 Standort Neuenrade: Hüttenweg 21 / 58809 Neuenrade / Tel.: 0 23 92 - 8 07 64 88 www.immobilien-sauerland.com

hempel@immobilien-sauerland.com |