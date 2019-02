Hubschrauber landet am späten Mittwochabend am Plettenberger Krankenhaus

Plettenberg - Aufruhe am späten Dienstagabend: Gegen 22.30 Uhr landete ein Rettungshubschrauber auf dem Landeplatz des Plettenberger Krankenhauses. Der Grund: Ein Patient musste von Plettenberg in eine Klinik nach Bad Oeynhausen gebracht werden.

Dafür wurde ein entsprechend für Nachtflugtauglichkeit ausgestatteter Rettungshubschrauber angefordert. Der im münsterländischen Greven stationierte Hubschrauber Christoph Westfalen landete gegen 22.30 Uhr auf dem dafür vorgesehenen Landeplatz des Plettenberger Krankenhauses.

+ © Feuerwehr Plettenberg

Die Plettenberger Feuerwehr war ausgerückt, um den Platz umfangreich auszuleuchten. Hierzu wurden in und an Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie Drehleiter der Feuer- und Rettungswache untergebrachte Beleuchtungseinrichtungen eingesetzt. Gegen 23.15 Uhr hob die Maschine vom Typ Airbus H145 wieder ab in Richtung der in Ostwestfalen gelegenen Zielklinik.