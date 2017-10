"Grusel-Clown" bedroht in Menden zwei junge Mädchen (11/12)

Menden - Im Mendener Ortsteil Platte Heide hat am Mittwochabend ein sogenannter "Horror-Clown" sein Unwesen getrieben und zwei junge Mädchen (11/12) mit seinem "Angriff" aus dem Nichts in Angst und Schrecken versetzt.

Es passierte laut einer aktuellen Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Feldstraße des Mendener Stadtteils Platte Heide.

Mitten in dem Wohngebiet waren die elf- und zwölfjährigen Schülerinnen unterwegs, "als sie plötzlich ein rotgekleideter 'Horror-Clown' gruselig anschrie, anlachte und bedrohte. Als die Mädchen flüchteten, lief der Bösewicht noch ein Stück hinter den Schülerinnen her. Dann verloren sie ihn aus den Augen", so die Polizei.

Beide Mädchen kamen kurz vor Halloween mit dem Schrecken davon.

Die Mendener Ermittler bitten um Hinweise auf die Identität des "Horror-Clowns" unter der Rufnummer 02373/90990.