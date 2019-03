Auf dem Holzweg: Waage bestätigt massive Überladung - jetzt wird's teuer

Die Waage von OBO Bettermann in Hüingsen bestätigte: Der Transporter war massiv überladen.

Menden - Da war der Lkw-Fahrer aber im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Holzweg... Sein mit Kurzholz beladener Transporter war derart überladen, dass ihn Polizisten aus dem Verkehr zogen. Jetzt wird es für Fahrer und Halter teuer!

Polizeibeamten entdeckten den Holztransporter am Donnerstagmorgen auf der Westtangente in Menden. "Der mit Kurzholz beladene Transporter, der mit maximal 44 Tonnen Gesamtgewicht beladen werden darf, machte auf die Beamten einen überladenen Eindruck", hieß es am Freitagmittag von der Polizei.

Die Fahrt ging deshalb mehr oder weniger auf direktem Wege zur Waage des Industrieunternehmens OBO Bettermann in Menden-Hüingsen. Dort stellte sich heraus, "dass Lkw und Anhänger mit insgesamt 51 Tonnen unterwegs waren."

Damit war die Fahrt vorläufig beendet: Die Beamten begleiteten den Lastwagen zu einem geeigneten Abstellort. "Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 285 Euro, den Halter ein Bußgeld in Höhe von 425 Euro", so die Polizei abschließend. - eB