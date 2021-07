Holzpolter in Flammen: Feuerwehr löscht Brand mit Spezialfahrzeug

Teleskoplader aus Iserlohn in Einsatz

+ © Feuerwehr Iserlohn Die Feuerwehr löschte einen brennenden Holzpolter in Hemer. © Feuerwehr Iserlohn

In einem Waldstück im Ortsteil Ihmert in Hemer war am Samstagmorgen (10. Juli) ein so genannter Holzpolter in Brand geraten. Zum Löschen der Flammen wurde ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr in Iserlohn gebraucht.

Hemer - Gegen 5.45 Uhr erreichte ein Hilfeersuchen der Feuerwehr Hemer die Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn. Um das Feuer effektiv bekämpfen zu können, forderte die Einsatzleitung ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Iserlohn an.

Umgehend machten sich zwei Kollegen der Berufsfeuerwehr Iserlohn mit einem geländegängigen Teleskoplader auf den Weg zur Einsatzstelle.

+ Iserlohner Spezialfahrzeug unterstützt bei Feuer in Hemer. © Feuerwehr Iserlohn

Holzpolter in Hemer in Flammen: Feuerwehr löscht Flammen mit Spezialfahrzeug

Dort angekommen wurden die brennenden Baumstämme mit Hilfe des Fahrzeugs auseinander geschoben, damit diese durch die Feuerwehr Hemer gelöscht werden konnten.

Um 9.30 Uhr wurden die iserlohner Kräfte aus dem Einsatz entlassen.