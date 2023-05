Es ist wieder soweit – Holzklusiv und Freunde laden wieder zum großen Sommerfest ein

Holzklusiv und Freunde laden wieder zum großen Sommerfest ein © Holzklusiv GmbH

Gummersbach – neben dem Winter Hot Tub Kino und der Saisoneröffnung zu Ostern, hat sich das Holzklusiv Sommerfest zu einer festen Größe und Besuchermagnet in der Region um Gummersbach entwickelt.

Die Besucher sind jedes mal aufs Neue begeistert: „Als würde man in eine andere Welt eintauchen. Die Kinder sind sofort über die kleinen Brücken losgerannt um die Fische des Indoor-Teiches zu inspizieren und die Spielgeräte zu nutzen. Die liebevoll gestaltetet Ausstellung inspiriert uns zu neuen Ideen, die wir in die Gartenplanung nun mit einfließen lassen!“, sagte uns Markus Wetzig, der gerade mit seiner Familie auf dem großen Sofa inmitten der Hot Tub Landschaft pausiert. Danach geht’s dann raus in die wunderschöne Outdoorausstellung auf über 3.000 qm und wir sind sehr gespannt, was Holzklusiv sich in diesem Jahr wieder hat einfallen lassen.

In unserer Indoor-Ausstellung warten wunderschön eingerichtete Spa-Landschaften darauf, erkundet zu werden. Hier lassen sich Hot Tubs, Fasssaunen und Gartenduschen und in allen Variationen genau inspizieren und auch erleben. Im Gespräch mit den professionellen Beratern vor Ort bleibt keine Frage offen!

Neben Hot Tubs und Fasssaunen können die Besucher im Industriegebiet am Stauweiher auch Gartenhäuser, Blockhütten, Spielhäuser und Spielgeräte und seit neuestem auch Zäune und Sichtschutz, in Verbindung mit Hot Tubs und Fasssaunen, in der liebevoll gestalteten Umgebung der Outdoor Landschaft bestaunen. Die neue Auswahl ist riesig und unterstreicht wieder einmal mehr die Firmenphilosophie: „Wellness für Zuhause“.

„Produkte und Produktion werden stetig weiterentwickelt. Bei unserem Hauptprodukt, den Hot Tubs können wir mit Stolz behaupten, als einziger Hersteller „Made in Germany“ mit einem ausgereiften Qualitätsprodukt im Markt zu agieren.“

Der jüngste Spross in der Produktpalette ist der Hot Tub CARRÉE. Das quadratische Format ist sowohl mit internem als auch externem Ofen erhältlich und ergänzt die runden und ovalen Hot Tubs um eine weitere edle Variante. Auf Wunsch auch mit goldfarbener Wanne.

Es ist wieder soweit – Holzklusiv und Freunde laden wieder zum großen Sommerfest ein Fotostrecke ansehen

Vom 26. Bis 27. Mai 2023, jeweils von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr, laden Holzklusiv und seine Partner SABO, der VfL Gummersbach, Santos Grills, Deutsche Zauntechnik, Jacques’ Wein-Depot und Buschbeck wieder zur jährlichen Gartenparty ein. Hier ist für jeden etwas dabei. Hot Tubs made in Gummersbach, Fasssaunen, Gartenhäuser, Zäune, Sichtschutz, Gartenmöbel und passende Accessiores, Rasenmäher, Rasentraktoren, Vertikutierer und Zubehör sowie Outdoor Grills, Weinverköstigung und natürlich Essen, Trinken, Naschereien und eine tolle Landschaft aus Hüpfburgen.

Die Handballschule Oberberg bietet an den zwei Tagen ein Sport- und Schnupperprogramm für Kinder und Jugendliche an.

Besonders freut uns, dass wir als Premiumsponsor des VfL Gummersbach, zwei Bundesligaspieler für eine Autogrammstunde am Samstag, 27.05.2023, gewinnen konnten und sowohl kleine als auch große Fans ihren Idolen nahe sein können.

Für Alle, denen der Weg nach Gummersbach zu weit ist, bietet HOLZKLUSIV seine Produkte natürlich auch im Online-Shop unter www.holzklusiv.de an.