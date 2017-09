Hoffnung für Bewerber: Viele Ausbildungsstellen noch frei!

Märkischer Kreis - 501 gemeldeten Bewerber haben im August noch einen Ausbildungsplatz gesucht und 592 Ausbildungsstellen waren noch unbesetzt. Das teilt die Agentur für Arbeit Iserlohn mit.

Am 1. August haben viele Jugendliche im Märkischen Kreis ihre Ausbildungen gestartet. Ein weiterer Schwung wird am 1. September beginnen. Im August suchten noch 501 eine passende Ausbildungsstelle. Sandra Pawlas, Chefin der Arbeitsagentur, glaubt an viele weitere Gewinner und macht Mut: „Mit 1. August oder September sind keine Türen und Tore verschlossen – Ausbildungen können, je nach Entscheidung der Arbeitgeber und Berufsschulen, auch noch bis Mitte November begonnen werden. Wer weiterhin engagiert sucht, hat noch diverse Möglichkeiten.“

592 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt. Diese offenen Stellen verteilen sich auf die unterschiedlichsten Standorte im Märkischen Kreis. Pawlas erklärt: „Optimale Chancen auf einen Ausbildungsplatz bestehen derzeit nicht mehr unbedingt am Wohnort. In Hemer, Iserlohn, Kierspe, Meinerzhagen, Menden, Balve, Herscheid und Plettenberg verzeichnen wir mehr offene Stelle als Bewerber. Wer aktuell einen Ausbildungsplatz sucht, hat bessere Chancen, wenn der Bewerbungsradius ausgeweitet wird oder über berufliche Alternativen nachgedacht wird.“

Sandra Pawlas sagt: „Nicht nur Jugendliche suchen noch den passenden Ausbildungs-platz – auch viele Firmen hoffen noch auf Nachwuchskräfte und freuen sich über Bewerbungen.“ Ausbildungsbetriebe, die ihre Lehrstellen noch nicht besetzen konnten, können weiter darauf hoffen, den richtigen Auszubildenden zu finden. Sandra Pawlas appelliert an die Arbeitgeber, unbesetzte Ausbildungsstellen noch möglichst lange bei der Arbeitsagentur ausgeschrieben zu lassen und keinesfalls frühzeitig zu stornieren: „Auch wenn es mit der Stellenbesetzung nicht rechtzeitig geklappt hat, gibt es noch viele Jugendliche die froh und motiviert sind, wenn sie noch eine Ausbildungsstelle antreten können.“ Sie erklärt zudem, dass Ausbildungsbetriebe eine Stelle erneut bei der Arbeitsagentur melden können, wenn ein Auszubildender diese nicht angetreten hat.

3145 Jugendliche haben sich seit Oktober 2016 an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Iserlohn gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Insgesamt sind das 0,2 Prozent (sieben Personen) weniger als ein Jahr zuvor. 501 Jugendliche waren im August noch unversorgt; 4,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Vielzahl an Ausbildungsplatzbewerbern stehen 3135 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber, von denen noch 592 Ausbildungsplätze unbesetzt waren. Gegenüber den Werten aus August 2016 sind im Märkischen Kreis 7 Prozent (206 Stellen) weniger Ausbildungsstellen gemeldet worden.

Sofern Arbeitgeber Ausbildungsstellen melden möchte, ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr die Durchwahl richtig: Tel. 08 00 /4 55 55 20.

Suchende Ausbildungsplatzbewerber melden sich für einen Termin in der Berufsberatung unter Tel. 08 00 /4 55 55 00.