Bei Rekord-Hitze: Weitsichtiger Dieb klaut Ski-Kleidung

Planung ist alles: Ein weitsichtiger Dieb hat am heißesten Tag des Jahres Ski-Kleidung gestohlen.

Altena - Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Harkortstraße zwei Plastikkisten mit diverser Skibekleidung vor seine Kellertür. Als er die Kiste gegen 14 Uhr in den Keller stellen wollte, war sie nicht mehr da.

Inhalt der Kiste: u.a. drei Skihosen der Marke Salomon, diverse Halstücher, Schals, Mützen und Brillen.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Wache Altena entgegen unter 02352/91990 entgegen.

