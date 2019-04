Hilflosigkeit einer 88-Jährigen auf dem Wochenmarkt schamlos ausgenutzt

Iserlohn - Ein Ganove hat offenbar am Mittwochmorgen mitten in der Iserlohner Innenstadt während des Wochenmarktes die Hilflosigkeit einer alten Dame schamlos ausgenutzt.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mitteilte, wurde der Frau im stolzen Alter von 88 Jahren, die auf einen Rollator angewiesen ist, auf dem Schillerplatz eine Tasche mit Sparbüchern und Bankkarte gestohlen.

"Gegen 11 Uhr war die Frau in der Sparkasse. Von dort begab sie sich an einen Marktstand, um etwas zu kaufen. Ein Unbekannter muss sie dorthin verfolgt und dann bestohlen haben", so die Polizei zur perfiden Vorgehensweise des Diebes.

Und dann verschwand in Iserlohn noch etwas

Es gab übrigens noch einen weiteren Diebstahl in Iserlohn: In der Nacht auf Mittwoch wurde nämlich in der Wermingser Straße ein Pfirsichbaum gestohlen.

"Er stand am Dienstagabend bei Geschäftsschluss noch in einem größeren Blumenkübel vor einem Geschäft. Als die Mitarbeiter am nächsten Tag den Laden öffneten, war der Topf leer und der Baum verschwunden", so die Polizei.

Lesen Sie aus Iserlohn aktuell auch:

- Alkoholisiert und aggressiv: 20-Jähriger geht auf Polizeibeamte los

- Wohnung brennt aus: Feuerwehreinsatz in der Nacht

- Autofahrerin (70) "locht ein" - dann klettert Arbeiter aus offenem Schacht