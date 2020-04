Hilfe in der Corona-Krise: Tragen Sie hier Ihr lokales Unternehmen mit seinem Service ein

Wir in der Region halten zusammen: Tragen Sie Ihr lokales Unternehmen in unsere Liste ein.

Tragen Sie hier Ihr Restaurant oder lokales Unternehmen mit seinem Corona-Service ein. Vom Lieferservice bis Abholdienst bis zur Dienstleistung. In dieser Karte haben wir bereits alle Einträge zusammengefasst.

Die Krise durch das Coronavirus bringt lokale Unternehmen, vor allem Gastro-Betriebe in Westfalen in starke Bedrängnis.

Klar, Supermärkte haben offen. Doch viele Restaurants, Betriebe und Einzelhändler bieten trotzdem ihren Service an - und viele wissen nichts davon.

Tragen Sie im folgenden Formular Ihr eigenes oder Ihr Lieblingsrestaurant, Ihren Einzelhändler-Corona-Service um die Ecke ein, damit jeder in Ihrer Nachbarschaft davon erfährt.

Nach dem Formular finden Sie eine Karte mit allen Services in Ihrer Region und darüber hinaus.

Sie können das Formular sowohl als Betreiber als auch als Kunde nutzen, der auf sein Lieblingslokal, seinen Lieblingseinzelhändler oder auf einen anderen gewerblichen Service in Zeiten der Corona-Krise hinweisen möchte, nutzen. Bitte tragen Sie eine Straße, eine Postleitzahl und einen Ort ein. Über diesen Punkt wird das Geschäft später in der Google-Karte gefunden. Die Unternehmen werden von uns freigeschaltet und die Karte damit nach und nach aktualisiert.

Wird geladen…

Wenn das Formular nicht korrekt lädt, klicken Sie hier.

Über die Entwicklung der Corona-Krise in NRW berichten wir hier in einem News-Ticker.Coronavirus in NRW im News-Ticker.