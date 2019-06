Weil sie zu langsam war: Frau stellt Autofahrerin zur Rede, dann geht es Schlag auf Schlag

Lüdenscheid/Halver - Weil eine Frau vor ihr zu langsam fuhr, soll eine 47-jährige alle guten Sitten vergessen haben. Auf einem Schul-Parkplatz kam es schließlich zum Showdown. Beide wurden verletzt.

Der Fight fing ganz langsam an - im wahrsten Sinne des Wortes. Eine 50-jährige Lüdenscheiderin hatte in einer 50er-Straße nur auf Tempo 30 beschleunigt und zog damit die Wut der hinter ihr fahrenden 47-jährigen Lüdenscheiderin auf sich. Um 14.35 Uhr war es bereits sehr heiß - offensichtlich auch in den Fahrzeugen. Denn:

Mit besagtem Tempo soll sie über die Halverstraße Richtung Halver gefahren sein. Eine 47-jährige Lüdenscheiderin regte sich darüber so sehr auf, dass sie versuchte die vor ihr fahrende Frau mit Handzeichen und hupen zum Schnellerfahren zu animieren.

Die Antwort folgte umgehend per Mittelfinger und Scheibenwischer. Als die 47-Jährige zum Überholen ansetzte, fand auch die 50-Jährige plötzlich das Gaspedal und soll ebenfalls beschleunigt haben. Umgekehrt wird behauptet, die Überholende sei nach dem Überholvorgang sehr dicht vor dem Auto wieder eingeschert, so dass ein starkes Bremsmanöver notwendig geworden sei.

Auf dem Parkplatz der Schulen in Ostendorf eskalierte die Situation schließlich. Beide stiegen aus. Highnoon in Halver! Gegenseitige Beschimpfungen und Schläge folgten.

Die 50-Jährige stürzte zu Boden und soll mehrfach von ihrer Kontrahentin getreten worden sein. Beide wurden leicht verletzt. Die mutmaßliche "Langsamfahrerin" musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Frauen wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung.

Die Polizei beobachtet seit Jahren zunehmende Aggressionen und Respektlosigkeiten im Straßenverkehr. Die Polizei mahnt zur gegenseitigen Rücksicht und Vorsicht. "Aggressionen haben im Straßenverkehr nichts verloren!", schreibt die Polizei. Auch nicht bei Hitze.