Supermarkt-Schlägerei: Männer lassen Einkaufswagen in der Kassen-Schlange - 51-Jähriger rastet aus

Polizeieinsatz

© Symbolfoto/Sven Hoppe/picture alliance/dpa

In einem Supermarkt ist es am Mittwoch zu einer Schlägerei gekommen. Nachdem zwei Herscheider an der Kasse bemerkt hatten, dass sie etwas vergessen hatte, ließen sie ihren Einkaufswagen in der Schlange stehen und gingen noch einmal los. Das brachte einen 51-jährigen Lüdenscheider auf die Palme.