Herbstliche Heimatrezepte: Schicken Sie uns Ihre Idee für das neue Kochbuch

Senden Sie uns Ihr bestes Herbstrezept. © Uta Müller

Herbstzeit ist die Zeit der Farben – und der bunten Genüsse. Wir stellen daher die mittlerweile sechste Auflage unseres beliebten Kochbuchs „Heimatrezepte“ ganz ins Zeichen des Herbstes – und Sie können dabei sein.

Senden Sie uns Ihr Lieblingsrezept für Suppen, Eintöpfe, deftige Gerichte oder leckeres Wild und verraten Sie uns, was für Sie den Geschmack der herbstlichen Heimat ausmacht. Eine Jury aus Redaktion und Foodexperten wählt die besten Rezepte aus und veröffentlicht diese im Kochbuch, das – zum Thema passend – ab Herbst erhältlich sein wird.

Offizieller Verkaufsstart ist der 15. Oktober. Ab dann gibt es das neue Heimatrezepte-Kochbuch zum Preis von 7,90 Euro in ausgewählten Verkaufsstellen und natürlich unserer Geschäftsstelle in Lüdenscheid.

Senden Sie uns Ihr Rezept und Ihre Zutatenliste, dazu gerne auch ein Bild Ihres Gerichts und, wenn Sie mögen, auch ein Bild von sich. Falls Sie kein Foto vom Gericht haben – nicht schlimm. Wir behalten uns vor, Bilder aus unserer Food-Bilddatenbank auszuwählen. Einsendeschluss ist der 29. August. Aus allen Einsendungen wählt die Jury einige Rezepte für das Buch aus. Schafft es Ihr Rezept ins Buch, erhalten Sie ein kostenloses Kochbuch.

Laden Sie am einfachsten Ihr Rezept und Ihre Bilder über unsere Aktions-Webseite https://heimatrezepte.come-on.de hoch.

Alternativ erreichen Sie uns per E-Mail an heimatrezepte@come-on.de oder per Post: Märkischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, Heimatrezepte, Schillerstraße 20, 58511 Lüdenscheid.