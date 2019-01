Wie im Actionfilm: "Aufgeladener" Mann (51) aus Menden springt von Motorhaube

Menden - Das müssen in der Innenstadt von Menden für wenige Sekunden Szenen gewesen sein wie aus einem Actionfilm! Eine Autofahrerin übersieht einen Fußgänger, der auf die Motorhaube aufgeladen wird. Und was macht der? Springt nach einigen Metern von der Haube ab, während die offenbar geschockte Frau noch einige Meter weiterfährt und erst dann stoppt. Zum Glück wurde der Mann nur leicht verletzt und das Auto kaum beschädigt. Der ganze Fall hier!

Es passierte am Donnerstagabend um 20.21 Uhr mitten in Menden. Es ist dunkel, hat zu schneien begonnen, als eine Hemeranerin (77) mit ihrem Auto von der Märkischen Straße nach rechts in die Bodelschwinghstraße abbiegt - 50 km/h sind hier erlaubt.

Die 77-Jährige fährt in Richtung Bahnhof, muss deshalb in den Kreisverkehr in Hönne der Straße "Am Hönneufer" durchqueren. Dort verläuft ein Zebrastreifen, den ein Fußgänger (51) aus Menden zu diesem Zeitpunkt von links nach rechts überquert.

Kollision auf dem Zebrastreifen

Und schon passiert es: Die Seniorin nimmt den Passanten nicht wahr, es kommt zu Zusammenstoß. Der 51-Jährige wird auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen, wie die Polizei Menden am Freitagvormittag mitteilte.

Wörtlich heißt es: "Der Fußgänger konnte nach wenigen Metern von der Haube herunterspringen. Die Pkw-Fahrerin fuhr nach dem Zusammenstoß noch ca. 35 Meter weiter, bevor sie anhielt."

Den Sachschaden am Auto bezifferte die Polizei auf 800 Euro. Der Schock bei beiden Beteiligten war also weitaus schlimmer als Verletzungen und Schaden...