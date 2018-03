Hemeraner (37) will "cool" sein: Schüsse schrecken Anwohner in Iserlohn auf

Nicht im Besitz eines Waffenscheins

Iserlohn - 37 Jahre alt und kein bisschen weise: Weil er "cool" sein wollte, hat ein Hemeraner am späten Mittwochabend in Iserlohn Schüsse aus seiner Schreckschusspistole in die Luft abgegeben. Jetzt ist a) die Waffe weg und b) eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt worden. Die ganze Episode gibt es hier.