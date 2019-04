Hemeraner verliert Kontrolle über sein Auto - vier Pkw beschädigt

Dortmund - Ein Mann aus Hemer hat am frühen Donnerstagmorgen auf der B54 die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Folge: vier beschädigte Autos, hoher Sachschaden - und eine Sperrung.

Auf der B54 in Dortmund in Fahrtrichtung Süden hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Verletzt wurde dabei niemand, die Richtungsfahrbahn musste jedoch an der Unfallstelle bis ca. 7.25 Uhr gesperrt werden.

Es war gegen 6 Uhr, als ein 34-Jähriger aus Hemer kurz hinter der Anschlussstelle Dortmund-Wellinghofen auf dem linken Fahrstreifen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein Auto prallte dadurch gegen das einer 25-jährigen Wittenerin, die auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.

Ein 52-jähriger Dortmunder, der die linke Fahrspur befuhr, erkannte den Unfall und bremste sein Fahrzeug ab. Dies bemerkte ein 63-jähriger Dortmunder aus bislang ungeklärter Ursache zu spät und fuhr auf seinen "Vordermann" auf.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die B 54 musste an der Unfallstelle jedoch ebenso wie die Anschlussstelle Dortmund-Wellinghofen bis ca. 7.25 Uhr gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 17.000 Euro.