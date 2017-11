Trotz Risiken: Hemeraner Rat stimmt für Wiedereröffnung des Hallenbades

Hemer - Wie die Stadt Hemer am Mittwochmorgen mitteilt, hat der Rat am Dienstagabend "mit großer Mehrheit (vier Enthaltungen) die erforderlichen Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Hademarebades beschlossen. Dabei wurden überplanmäßige Finanzmittel in Höhe von 100.000 Euro freigegeben und die Verwaltung mit der Umsetzung der Mängelbeseitigung beauftragt. Geplant ist, das Hallenbad im Frühjahr 2018 wieder zu öffnen."

Wie es in der Pressemitteilung der Stadt Hemer heißt, waren im Juli 2017 Missstände an der Befestigung der Unterdecke des Hallenbades festgestellt und ein Betretungsverbot für das Hallenbad unverzüglich erlassen worden. Zusätzlich wurde eine ursprünglich erst für das Jahr 2018 wiederkehrende Pflichtuntersuchung der Lüftungsanlage vorgezogen.

"Somit wurde eine möglichst verlässliche Entscheidungsgrundlage zur Instandsetzung des Hallenbades erwartet. So wurde klar, dass auch verschiedene technische Probleme an der Lüftungsanlage behoben werden müssen."

Die Verwaltung habe in der Ratssitzung deutlich zu bedenken gegeben, dass aufgrund des Alters des Hallenbades grundsätzlich weitere Defekte sowohl an der Baukonstruktion als auch an der Anlagentechnik in der Folgezeit nicht auszuschließen seien.

Außerdem müsse berücksichtigt werden, dass bei der sparsamen Instandsetzung die Unterdecke ersatzlos demontiert werde und dass mit einer erheblichen Verschlechterung der Raumakustik sowie der Optik gerechnet werden müsse.

"Dass mit dem Ratsbeschluss dieses Risiko eingegangen wird, quittierten die rund 60 Vertreter der Schwimmvereine mit Beifall. Auch sie wollten auf ein Schwimmbad in Hemer bis zur Realisierung einer der Untersuchungsvarianten des Bäderstrategiekonzeptes (Neubau an einem anderen Standort, Sanierung im Bestand oder Neubau am aktuellen Standort) nicht verzichten", so die Stadt abschließend. - eB