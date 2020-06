Schwerer Unfall am Busbahnhof: Junger Mann angefahren - Notarzt fordert Hubschrauber an

Verkehrsbehinderungen

+ © Daniel Schröder / Symbolfoto Am Busbahnhof in Hemer ist ein junger Mann angefahren worden - der Notarzt forderte aufgrund der schweren Verletzungen einen Rettungshubschrauber an. © Daniel Schröder / Symbolfoto

Schlimmer Unfall am Zentralen Omnibusbahnhof in Hemer: Ein junger Mann ist am Samstagvormittag angefahren und schwer verletzt worden. Der Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an.