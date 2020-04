Vollständige Zerstörung: Täter setzen Lkw in Brand - Polizei im MK sucht Zeugen

In der Nacht zu Mittwoch ist in Hemer ein Lkw vollständig abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Lkw in Flammen: In der Nacht zu Mittwoch haben noch unbekannte Täter das Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Brand gesetzt. Auch die Gebäudefassade einer Firma wurde in Mitleidenschaft gezogen.

In Hemer ist ein Lkw abgebrannt

Auch die Außenwand eines Gebäudes wurde beschädigt

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hemer/Meinerzhagen - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Iveco-Lkw am Apricker Weg in Hemer in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei im MK am Mittwochmorgen mit.

Das Fahrzeug stand demnach neben einem Firmengebäude und brannte vollständig ab. Auch die Außenwand des Gebäudes wurde der Polizei zufolge durch die Flammen beschädigt. Das Feuer griff aber nicht auf die Firma über. Es entstand Sachschaden, den die Polizei nicht näher bezifferte.

Sie ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter Tel. 02372/90990 entgegen.

In einem weiteren Fall - allerdings mit weitaus kleinerem Schaden - war die Polizei auch in Meinerzhagen im Einsatz. An der Birkeshöhstraße brannte der Mitteilung zufolge am Dienstag gegen 3 Uhr eine Restmülltonne. Diese wurde zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. - eB

