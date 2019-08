Mann (50) pöbelt auf Flohmarkt - und landet in der Psychatrie

Angriff auf Polizisten

Hemer - Erst pöbelte er in der Hemeraner Innenstadt Passanten an, dann legte er sich mit der Polizei an: Ein 50-jähriger Mann landete am frühen Samstagmorgen zunächst im Polizeigewahrsam, dann in einer psychiatrischen Klinik.