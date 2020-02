Vierbeiniger "Schwarzfahrer" im MK: Suche nach Herrchen schnell von Erfolg gekrönt

[Update 14.14 Uhr] Wem gehört der vierbeinige "Schwarzfahrer" aus dem Bus der Linie 1, der zwischen Hemer und Iserlohn zugestiegen ist? Das fragte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis. Die Antwort gab's sehr schnell.

Hemer/Iserlohn - Wie die Polizei soeben mitgeteilt hat, sind die Hündin und ihr Besitzer bereits wieder vereint.

"Der überglückliche Hemeraner Besitzer der Hundedame hat soeben seinen Schützling auf der Wache abgeholt. Sie war ausgebüxt und ist jetzt wohlbehalten zurück bei ihrem Herrchen", hieß es am frühen Dienstagnachmittag.

Hier lesen Sie unsere ursprüngliche Berichterstattung

Polizeieinsatz am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr im Märkischen Kreis zwischen Iserlohn und Hemer: Dort wählte ein Busfahrer der Linie 1 den Notruf.

Der Anlass: "Ein ungebetener Fahrgast hatte sich an der Haltestelle Wiehagen-Kurve in seinen Bus geschlichen, ohne ein Ticket zu lösen. Stattdessen nahm der Schwarzfahrer - offenbar im Busfahren geübt - unmittelbar Platz", so die Polizei.

Als sich nach etwas mehr als drei Kilometern an der Haltestelle Friedrichstraße - also unmittelbar vor der Polizeiwache Iserlohn - die Türen des Busses geöffnet hätten, habe der Vierbeiner direkt in das Gesicht einer Polizeibeamtin und eines Polizeibeamten geblickt.

"Die beiden hatten sich mit einer Leine bewaffnet, die für solche Fälle auf der Wache bereit liegt. Anschließend ging es mit dem Schwarzfahrer zur Wache, wo anhand der Steuermarke zur Stunde der Besitzer ermittelt wird", so die Ermittler. - eB