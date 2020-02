Einbrecher steigen in Haus im MK ein - und finden die perfekte Waffe gegen den Hund

Gewusst, wie: Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in Hemer eingestiegen. Drinnen fanden sie die perfekte Waffe gegen den Hund.

Hemer - Sie kamen am späten Nachmittag und hatten Werkzeuge dabei: Einbrecher hebelten am Samstag (22. Februar) in der Clara-Schumann-Straße in Hemer die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf.

Drinnen kam ihn ein Hund entgegen. Den stellten sie ruhig, indem sie ihm eine Wurst aus dem Kühlschrank gaben.

Dennoch endete der Einbruch für den oder die Täter nicht gut. Denn während sie die erste Etage durchwühlten, kamen die Söhne nach Hause. Sie entdeckten die offene Wurst-Dose in der Küche und hörten sehr laute Geräusche.

Als sie riefen, ergriffen die ungebetenen Gäste die Flucht über den Balkon. Dabei rissen sie ein Absturzgitter aus der Verankerung.