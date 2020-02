Möbel fliegen durch Wohnung: Ehe-Streit im MK eskaliert völlig

Polizei mit vielen Kräften vor Ort

In Hemer ist am Montag ein Ehe-Streit eskaliert. Die Polizei nahm einen 31-jährigen Mann in Gewahrsam. (Symbolbild)

Fliegende Möbel, verletzte Verwandte, Blutspur im Hausflur: Ein Streit zwischen einem 31-jährigen Mann und seiner Ehefrau in Hemer ist am Montag eskaliert. Am Ende benötigte es vier Polizisten, um den Randalierer in den Griff zu bekommen.