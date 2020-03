BMW-Fahrer aus MK will ins Auto einsteigen - doch er schaut (fast) ins Leere (Symbolbild)

Böse Überraschung am Morgen: Als ein BMW-Besitzer in sein Auto einsteigen wollte, war es nur noch zur Hälfte da.

Hemer - In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch (24./25. März) brachen Autoknacker einen im Wohnviertel an der Königsberger Straße in Hemer geparkten weißen BMW 1er auf.

Sie demontierten fest eingebaute Teile der Inneneinrichtung (Armaturenbrett, Lenkrad und Mittelkonsole). Damit nicht genug: Teile der Fahrzeugfront wie die Stoßstange mit Nummernschild, Scheinwerfer, Motorhaube und Kühler wurden ebenfalls mitgenommen. Das Kennzeichen MK-AK 1412 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Wert der Beute beträgt mehrere 1000 Euro.

Autoknacker schlachten BMW in Hemer aus

Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern und insbesondere dem Fahrzeug, mit dem die Fahrzeugteile abtransportiert worden sein müssen, nimmt die Polizei Hemer unter der Telefonnummer 02372 9099-0 entgegen.

