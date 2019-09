Am helllichten Tag im MK: Schüler von zwei Männern überfallen

Märkischer Kreis - Am helllichten Tag wurde am Montag ein Schüler von zwei Männern überfallen. Sie stoppten den Jugendlichen auf seinem Fahrrad und kassierten "Wegezoll".

Wie die Polizei im MK mitteilte, war ein 16-Jähriger aus Menden am Montag mit seinem Fahrrad gegen 15.15 Uhr im Bereich der Galbreite/Heimkerweg in Menden unterwegs, als sich ihm plötzlich zwei Männer in den Weg stellten.

Diese forderten ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen. Die Täter nahmen ihm den Rucksack ab und wühlten darin herum. Die Täter entnahmen das Portemonnaie und warfen den Rucksack zu Boden. Der Geschädigte ergriff seinen Rucksack und flüchtete in Richtung Galbreite.

Die Täter entfernten sich in Richtung Heimkerweg. Nach der Befragung des Opfer veröffentlichte die Polizei Personenbeschreibungen:

Täter 1: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose

Täter 2: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, dunkles Shirt, graue Jogginghose, hatte eine Wodkaflasche dabei

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden (Tel. 02373/9099-0 oder 9099-6133) in Verbindung zu setzen.