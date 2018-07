Heider, Freitag, Vogel: Reaktionen auf Asyl-Kompromiss der Union

Lüdenscheid - Matthias Heider, Dagmar Freitag, Johannes Vogel: Hier gibt es die Reaktionen der heimischen Bundestagsabgeordneten auf den Asyl-Kompromiss der Union.

„Der Burgfrieden ist zurückgekehrt, der Streit ist beendet.“ Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Matthias Heider glichen die vergangenen zwei Wochen einem höchst unerfreulichen Nervenkrieg: Persönliche Anfeindungen und eine am Abgrund stehende Union bestimmten die Schlagzeilen. Mit dem Asyl-Kompromiss könne nun wieder Sachlichkeit einkehren.

Durchgesetzt habe sich die Bundestagsfraktion von CDU und CSU in zwei zentralen Punkten: Den Zusammenhalt der Partei nicht infrage zu stellen und von Kanzlerin und Innenminister die Bereitschaft zu verlangen, aufeinander zuzugehen. „Dieser Druck hat gewirkt.“

"Rechtslücke geschlossen"

Der Kompromiss biete eine vernünftige Grundlage: Der Innenminister habe eine Rechtslücke geschlossen. „Asylbewerber, die bereits in einem anderen Land registriert sind oder keinen Anspruch haben, können abgewiesen werden. Was bei den Flughafenverfahren bereits gängige Praxis ist, soll künftig auch auf die Transitzentren übertragen werden.“

Dem Wunsch der Kanzlerin, die Zurückweisungen auf europäischer Ebene zu vereinbaren, sei ebenfalls entsprochen worden. Heider: „Dass gleiche Fälle gleich behandelt werden, kann auch nur im Sinne der SPD sein.“

"Union zerlegt sich"

Für die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag aus Iserlohn gilt es zunächst, den Kompromiss genau zu analysieren. „Wir werden uns den Inhalt und die möglichen Konsequenzen in den nächsten Tagen in Ruhe anschauen und prüfen, ob überhaupt und wenn ja, wie die Vereinbarungen umsetzbar sind. Wir orientieren uns daran, was mit dem Grundgesetz vereinbar ist.“

Für eine abschließende Bewertung sei es deshalb noch zu früh. Ob es in der zentralen Asylfrage überhaupt zu einer Einigung mit Österreich und Italien komme, stehe auch noch gar nicht fest. „Möglicherweise ist mehr heiße Luft in dem Papier, als man auf den ersten Blick erkennen kann“.

Eine Bewertung könne aber schon erfolgen: „Was sich CDU und CSU in den vergangenen Wochen geleistet haben, das habe ich in 24 Jahren Bundestag noch nicht erlebt. Vor den Augen der Öffentlichkeit zerlegt sich die Union, nur weil in Bayern Wahlkampf ist.“ Da müsse man als SPD natürlich sehen, wie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Koalition noch aussehen könne.

Macht- statt Sachfrage

„CDU und CSU haben aus der Sachfrage eine Machtfrage gemacht“, stellt der FDP-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel fest. Die Union blockiere seit Jahrzehnten ein modernes Einwanderungsgesetz für eine transparente Steuerung der Migration. „Stattdessen wird seit Wochen über einen Masterplan diskutiert, den kaum jemand kennt.“

Was in der Praxis mit der Übereinkunft erreicht werden könne, sei noch völlig offen – ebenso wie das Verhalten der SPD.

„Ich wünsche mir weiterhin einen Migrationsgipfel zwischen Bund, Ländern und Kommunen. In einem solchen Format müssten alle staatstragenden Parteien einen Konsens zum Management der Einwanderung erarbeiten.“