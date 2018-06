Hartnäckiger Containerbrand in Iserlohn direkt an Wohn- und Geschäftshaus 

Zweiter Brand am Rande des Stübbeker Sommerfestes

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Die Berufsfeuerwehr Iserlohn und die Löschgruppe Stadtmitte mussten in der Nacht auf Sonntag einen Containerbrand bekämpfen. Gegen 23 Uhr erfolgte der Alarm zu dem Einsatz, der sich über gut vier Stunden hinziehen sollte. Der Inhalt einer Kartonagenpresse war laut Pressemitteilung auf einem Hinterhof in der Arnsberger Straße in Brand geraten.