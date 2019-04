Handtuch fahrlässig in Brand gesetzt: Feuerwehr-Einsatz im Hochhaus

In der Iserlohner Zollernstraße

Iserlohn - Ein 39-Jähriger hat am Freitagmittag in einem Hochhaus in der Zollernstraße in Iserlohn offenbar im Badezimmer seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss fahrlässig ein Handtuch in Brand gesetzt. Glück für den Mann, der unverletzt blieb: Es entstand nach Polizeiangaben weder Gebäude- noch Sachschaden.