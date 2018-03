Geschäftswelt in Bewegung

Halver - Wenn ein Architekt und ein Immobilienunternehmer umziehen, setzt das städtebaulich einiges in Bewegung. Zu erkennen sein werden die Ergebnisse im Frühsommer.

Das Büro CL Architektur von Stefan Czarkowski und Christos Kontoyannis von CSK Immobilien gibt den liebevoll sanierten Stammsitz Markstraße 7 gegenüber der Nicolai-Kirche auf. Der Bau mit seinen 220 Quadratmetern ist beiden zu klein geworden. Als sie 2010 gemeinsam dort starteten, war ihnen die Immobilie groß vorgekommen. „Wir dachten, der Platz reicht bis zur Rente“, sagt Czarkowski mit Blick zurück.

Inzwischen langt es hinten und vorne nicht mehr. Beide haben reichlich zu tun. Kontoyannis hat das Gebäude Von-Vincke-Straße 20 erworben, in dem früher die AOK ansässig war. 130 Quadratmeter Raum, Stellplätze hinter dem Haus und an der Straße, große Fensterflächen, um Angebote präsentieren zu können – damit stellt Kontoyannis die Weichen für die Zukunft. Das Baugerüst für einen frischen Fassadenanstrich steht bereits. Gemalt wird nach Ostern. Und das Gebäude wird vor dem Bezug im Juni kernsaniert.

Mehr als verdoppeln will sich auch Czarkowski von der Fläche her. Bereits im Sommer vergangenen Jahres war die Entscheidung gefallen – für den Erwerb des Gebäudes Mühlenstraße 9a, einer früheren Schmiede, die etwas zurückgesetzt schräg gegenüber dem Eingang zur Ganztagsschule liegt. Der Umzug bedeute die Möglichkeit, den Arbeitsfluss zu optimieren für den Bürobetrieb mit zwölf Mitarbeitern. Zum Altbau kommt ein kleinerer Neubau. Auch Czarkowski will im Juni umgezogen sein.

Einen Leerstand werden Czarkowski und Kontoyannis an der Marktstraße nicht hinterlassen. Einziehen wird dort das Büro für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Stabenau, Thiessenhusen & Partner mit weiteren Niederlassungen in Lüdenscheid und Meinerzhagen. Bislang haben sie ihren Sitz an der Helle 15 am Berliner Platz.