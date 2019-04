Mit heruntergelassener Hose am Radweg gestanden: Polizei erwischt 73-Jährigen

Hemer - Beamte der Polizei Hemer haben am Mittwochabend einen Exhibitionisten geschnappt.

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gemeldet, dass der Exhibitionist auf dem Radweg an der Bahnhofstraße in Hemer stehe.

"Der Mann hatte sein Rad abgestellt und stand mit halb herunter gelassener Hose am Wegesrand", so die Ermittler.

Die Polizei habe die Personalien des 73-jährigen Hemeraners festgestellt und eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen geschrieben.

Einbruch in eine Hemeraner Gaststätte

Darüber hinaus berichtete die Polizei, dass Unbekannte bereits in der Nacht auf Mittwoch in eine Gaststätte am Hadamareplatz in Hemer eingebrochen waren.

"Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen in die Gaststätte ein, brachen einen Geldautomaten auf und nahmen die Geldkassetten heraus", heißt es.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten gegen 1 Uhr nachts zwei Jugendliche. "Einer der Täter trägt eine lila Jacke mit zwei weißen Streifen im unteren Bereich. Er trug außerdem schwarze Turnschuhe mit weißem Nike-Abzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0", so die Ermittler. - eB

Lesen Sie aktuell aus Hemer auch:

- Zoll, Polizei und Ordnungsamt nehmen nächste Shisha-Bar im Kreis ins Visier

- Vermisste Hemeranerin (21) wohlauf: Polizei kann Fahndung zurücknehmen