Vermisstes Mädchen: Ist Anna-Maria (16) im Märkischen Kreis?

Wo ist die 16-jährige Anna-Maria C.? Sie ist aus einer Jugendeinrichtung verschwunden. Zur Vollansicht des Fotos klicken Sie bitte oben rechts.

Die Polizei fahndet jetzt auch öffentlich mit einem Foto nach einem Mädchen (16), das aus einer Jugendeinrichtung in Hagen-Hohenlimburg verschwunden ist - möglicherweise in Richtung Märkischer Kreis.

Hagen - Wo ist Anna-Maria C. aus Hagen-Hohenlimburg? Diese Frage stellt aktuell die Polizei Hagen. Die 16-Jährige wird nach Angaben der Ermittler seit Mittwoch (19. Februar) um 22 Uhr vermisst.

"Sie verließ ihre Jugendeinrichtung unter Mitnahme diverser persönlicher Gegenstände ohne Angabe von Gründen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer misslichen Lage befindet", so die Polizei am Freitagmittag.

Das Mädchen wird auch über das landesweite Fahndungsportal der Polizei gesucht.

So wird die vermisste Anna-Maria beschrieben

ca. 1,60 Meter groß

schlanke Statur

kurze, dunkle Haare

dunkle Augen

burschikoses Aussehen

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331/9862066 entgegen. - eB