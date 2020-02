Vermisstes Mädchen wohlbehalten zurück in Jugendeinrichtung. (Symbolbild)

Die Polizei fahndete öffentlich mit einem Foto nach einem Mädchen (16), das aus einer Jugendeinrichtung in Hagen-Hohenlimburg verschwunden war.

+++ Update, Freitag, 21 Uhr: Das in Hagen-Hohenlimburg vermisste Mädchen ist zurückgekehrt. Das Mädchen meldete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in der Jugendeinrichtung zurück. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Jugendlichen haben wir die Daten und das Bild des Mädchens entfernt.

Hagen - Wo ist ein 16-jähriges Mädchen aus Hagen-Hohenlimburg? Diese Frage stellt aktuell die Polizei Hagen. Die Jugendliche wird nach Angaben der Ermittler seit Mittwoch (19. Februar) um 22 Uhr vermisst.

"Sie verließ ihre Jugendeinrichtung unter Mitnahme diverser persönlicher Gegenstände ohne Angabe von Gründen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer misslichen Lage befindet", so die Polizei am Freitagmittag.

Das Mädchen wird auch über das landesweite Fahndungsportal der Polizei gesucht.