In Hagen haben Adam und Eva zusammengefunden

Mit den „eva Trauringwelten“ ergänzt eines der schönsten Fachgeschäfte Hagens die traditionsreiche Goldschmiede Adam.

Mit der Goldschmiede Adam und den „eva Trauringwelten“ haben in Hagen Adam und Eva zusammengefunden. Die Goldschmiede hat seit 1959 einen klingenden Namen. Mit den „eva Trauringwelten“ bereichert seit zwei Jahren eines der schönsten Fachgeschäfte Hagens das traditionsreiche Unternehmen. Beide Geschäfte sind in einer Hand und im Sparkasse-Karree unter einem Dach.

In der eigenen Werkstatt, die nur durch eine Glaswand vom Verkaufsraum abgetrennt ist, kreieren die Goldschmiedemeister Ingo und Burkhard Adam, die gemeinsam die Goldschmiede betreiben, individuelle Schmuckstücke von erlesener Qualität. „Bei uns gibt es keine Reproduktionen. Jedes Schmuckstück ist ein Unikat“, betont Ingo Adam, der zusammen mit seinem Bruder das Lebenswerk seines Vaters Oskar Adam fortsetzt und dessen Leidenschaft für das schöne, alte Handwerk teilt. Mit Marco Adam, Burkhard Adams Sohn, erlernt bereits die nächste Generation das traditionsreiche Goldschmiedehandwerk. Was Ingo Adam fasziniert: Bei allem Fortschritt, allen modernen Errungenschaften sind die Werkzeuge des Goldschmieds – Säge, Feile und Fell unter der Aussparung des Werkbretts zum Auffangen der edelmetallhaltigen Reste – heute noch die gleichen wie vor hunderten von Jahren. Auf der anderen Seite geht die Goldschmiede Adam stets mit der Zeit und schenkt zeitgemäßen Schmuckkonzepten die gleiche Aufmerksamkeit wie den alten handwerklichen Finessen. In ihrer gläsernen Werkstatt lassen sich die Adam-Brüder und ihr Team bei ihrer kunstvollen Arbeit gern über die Schulter schauen. Sämtliche Goldschmiede- und Servicearbeiten, angefangen beim Anfertigen von Schmuckstücken bis hin zu Umarbeitungen, Schmuckreparaturen und Einfassungen, gehören zum umfangreichen Leistungsspektrum des familienfreundlichen, zertifizierten Unternehmens.

Auf Schmuck für jedermann zielt das Konzept. Worauf die Brüder stolz sind: Jedes Schmuckstück, das die Adam-Werkstatt verlässt, besitzt einen eigenen Stempel. Durch die internationalen Schmuckmessen, die sie besuchen, sind Ingo und Burkhard Adam „mit der ganzen Welt verbunden“, wie Ingo Adam erzählt. Unter anderem auf Schmuck- und Edelsteinfachmessen in Frankfurt, München, Las Vegas, Hongkong und Arizona, wo Designer aus aller Welt die neuesten Schmucktrends und eine reiche Auswahl an Edelsteinen präsentieren, holten sie sich bereits vielfältige Inspirationen und Anregungen für ihre Arbeit in der heimischen Werkstatt. Ingo Adam haben es vor allem die Edelopale mit ihrem lebhaften Farbenspiel angetan. Neben dem eigenen hochwertigen Schmuck führt die Goldschmiede zahlreiche bekannte, namhafte Trendmarken im Sortiment.

Sofort Bargeld mitnehmen kann, wer in den hellen, offenen Verkaufsräumen im Hagener Sparkassen-Karree den Goldankauf-Service des Geschäfts in Anspruch nimmt. „Wir kaufen Gold, Silber und Platin, aber auch Zahngold, Münzgold und Silberbestecke, Tabletts und Leuchter aus Silber.“ Im Beisein der Kunden ermittelt das Team den Wert. Transparenz ist auch hier oberstes Gebot. Um Paaren die Möglichkeit zu geben, die Suche nach dem perfekten Ring mit allen Sinnen zu genießen, haben die Adams ergänzend zur Goldschmiede die „eva Trauringwelten“ geschaffen. In entspannter „Wohnzimmeratmosphäre“ können sich Verliebte beraten, inspirieren und anregen lassen. Drei Beratungsinseln unterschiedlichen Charakters stehen Heiratswilligen in den geschmackvoll eingerichteten, etwas anderen Trauringstudio für die Auswahl der Ringe zur Verfügung. Je nach persönlichem Geschmack können die Paare in einer Insel mit geradlinigem, romantischem oder nostalgischem Design Platz nehmen und sich in aller Ruhe beraten lassen. Für jedes Budget, jeden Geschmack halten die Hagener Trauringwelten Ringe parat. Von zeitlos und elegant bis ausgefallen und extravagant reicht die große Auswahl. Kollektion namhafter Trauring-Hersteller wie Niessing, Sickinger, Rivoir, Rubin und vielen anderen hält das hervorragend geschulte „eva“-Team für künftige Ehepaare bereit. Alle Ringe sind aus besten Materialien gefertigt und zeichnen sich durch hohen Tragekomfort aus. Zwischen Ringen aus Platin, Gold, Edelstahl, Titan oder Carbon – teilweise mit funkelnden Diamanten besetzt – können die Paare wählen. Auch für Verlobungsringe und Brautschmuck sind die „eva Trauringwelten“ eine erste Adresse. In der eigenen Werkstatt fertigt die Goldschmiede zudem meisterhaft geschmiedete Trauringe nach persönlichen Ideen der Paare an.