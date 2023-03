„Hälfte fährt nicht“: Wieder viele Linien von Verdi-Streik im MK betroffen

Von: Jona Wiechowski

Am Freitag wurde zum dritten Mal innerhalb von knapp zwei Wochen zum Streik aufgerufen. © Cedric Nougrigat

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Zahlreiche Busse sind im Märkischen Kreis einmal mehr nicht gefahren.

Märkischer Kreis – Dritter Streik in gut zwei Wochen: Für Freitag hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) Beschäftigte der Märkischen Verkehrsgesellschaft einmal mehr dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Das sorgte kreisweit mal mehr, mal weniger für Ausfälle und Chaos.

„Ungefähr die Hälfte der Busse fährt nicht“, erklärte MVG-Pressesprecher Jochen Sulies am frühen Nachmittag auf Nachfrage der Redaktion. Gut 50 Prozent des Leistungsangebots der Verkehrsgesellschaft werden durch Auftragnehmer erfüllt, die wie auch bei den letzten beiden Streiks nicht bestreikt wurden.

Während in Iserlohn etwa keine Linie 1 gefahren ist und in Lüdenscheid keine Linie 41 – beides Gelenkbusse, die nur die Märkische Verkehrsgesellschaft hat –, gab es in Meinerzhagen oder Menden kaum Ausfälle, so Sulies. Diese beiden Städte würden fast ausschließlich von Auftragnehmern bedient.

Verdi-Gewerkschaft fordert: 10,5 Prozent mehr Gehalt

Mit dem neuesten Streik möchte Verdi den Druck auf die Arbeitgeber im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen erhöhen. Gefordert werden 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro monatlich. Davon ist man weit entfernt. Mit Blick auf die von Arbeitgeberseite vorgeschlagenen „prozentualen Steigerungen von insgesamt fünf Prozent über 27 Monate“, sprach Bettina Schwerdt als stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin am Mittwoch von einem „völlig indiskutablen Angebot“. Man werde jetzt verstärkt für seine Forderungen kämpfen.

Zuletzt hatte es am Montag dieser Woche (28. Februar) einen größeren Streik gegeben, bei dem viele Busse der Märkischen Verkehrsgesellschaft ausgefallen waren.