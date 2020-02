Sturm Sabine: Diese Schulen im MK bleiben geschlossen - Schulweg zu gefährlich

Märkischer Kreis - Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Auf eine Empfehlung des Schulministeriums haben nun diverse Schulen im MK reagiert.

Das NRW-Schulministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass Schulträger und Schulleitungen den Unterricht am Montag wegen des angekündigten Unwetters ausfallen lassen dürfen. Hier ein Überblick über alles, was bislang aus Städten im Märkischen Kreis bekannt ist:

Lüdenscheid: Alle städtischen Kindertagesstätten und Schulen bleiben am Montag geschlossen. Das hat die Lüdenscheider Stadtverwaltung am Samstag beschlossen.

„Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler geht vor. Wir wissen nicht, welche Ausmaße der Orkan in Lüdenscheid und Umgebung annehmen wird“, sagte Bürgermeister Dieter Dzewas.

Lüdenscheid hat sich auf den Sturm Sabine vorbereitet.

Auch im Lenne- und Hönnetal bleiben am Montag viele Schulen geschlossen

Neuenrade, Plettenberg, Balve: Die Städte Neuenrade, Plettenberg und Balve haben in ihrer Funktion als Schulträger in Rücksprache mit den jeweiligen Schulleitern beschlossen, dass in sämtlichen Grund- und weiterführende Schulen kein Unterricht stattfindet.

Aus Plettenberg heißt es: "Die Schulleitungen aller Plettenberger Schulen haben beschlossen, am Montag den Unterricht ausfallen zu lassen. Diese Maßnahme erfolgt im Hinblick auf die Fürsorge und Sicherheit für die Schüler."

Auch das Getrud-Bäumer-Berufskolleg bleibt nach eigenen Angaben geschlossen. Das teilte die Schule ihren Schülern bereits über Facebook mit:

Wichtige Info aus Plettenberg zu den Kitas: "Die städtischen Kindertageseinrichtungen werden am Montag nicht geschlossen. Die Eltern müssen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Kindertagesstätte bringen oder lieber zuhause behalten."

Müssen manche Kinder und Jugendliche in Werdohl trotz "Sabine" in die Schule?

Werdohl: In Werdohl wird keine der Grundschulen für Unterricht geöffnet, Kinder, die trotzdem erscheinen, werden aber betreut. Ob auch in der Real- und der Gesamtschule der Unterricht ausfällt, steht bisher noch nicht fest. Hier alles, was bisher bekannt ist, in der Übersicht:

Albert-Einstein-Gesamtschule: Eine Information für Montag wird Sonntagabend auf der Schul-Homepage erscheinen.

Städtische Realschule Werdohl: Schulleiter Oliver Held empfiehlt in einem Eintrag auf der Homepage den Eltern, ihre Kinder am Montag zu Hause zu lassen. „Die Schule ist aber nicht geschlossen. Eine Aufsicht innerhalb der regulären Unterrichtszeit ist in jedem Fall sichergestellt, Bitte entscheiden Sie nach eigenem Ermessen. Eine Meldung in der Schule ist nicht nötig.“

Das teilen die Werdohler Grundschulen mit:

GGS Werdohl: „Am Montag, den 10.02.2020, findet kein Unterricht statt, damit kein Kind unnötiger Gefahr ausgesetzt wird. Kinder werden aber bei Erscheinen betreut.“

Martin-Luther-Grundschule: „Aufgrund der aktuellen Sturmwarnung wird am Montag, den 10. Februar 2020, kein Unterricht stattfinden. Die Betreuung von anwesenden Kindern ist regulär bis 12.25 Uhr sichergestellt. Die OGS wird bis 16 Uhr besetzt sein. Wir bitten Sie aber möglichst, Ihr Kind zuhause zu lassen, denn besonders die An- und Abreise können gefährlich sein", heißt es auf der Homepage.

Städt. Katholische Grundschule St. Michael: „Am Montag, den 10.02.2020, findet kein Unterricht statt, damit kein Kind unnötiger Gefahr ausgesetzt wird. Kinder werden aber bei Erscheinen betreut."

Schulunterricht während des Sturmtiefs Sabine in Altena

Auch aus Altena gibt es bereits Informationen - zum Beispiel das Burggymnasium hat sich geäußert.

Sturm Sabine - wie steht es um Schulunterricht in Halver?

Halver: Die Stadt Halver als Schulträger hat ihrer Homepage zufolge gemeinsam mit den Schulleitungen der Regenbogenschule, Standorte Halver und Oberbrügge, Lindenhofschule, Realschule, Humboldtschule und dem Anne-Frank-Gymnasium folgende Regelung getroffen:

"Am Montag, 10.02.2020, findet grundsätzlich kein Unterricht in den städtischen Schulen statt. Die Schülerinnen und Schüler können daher zu Hause bleiben. Für eintreffende Kinder wird eine Betreuung jedoch gewährleistet, bei den Grundschulen auch im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule", heißt es.

Die Entscheidung, ob der Weg zur Schule für die Kinder sicher und zumutbar sei, obliege den Eltern, heißt es weiter. Die Betreuung werde solange gewährleistet, bis die Schüler gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können.

Sturm Sabine - das hat Kierspe zum Thema Schulbesuch entschieden

Kierspe: Die Gesamtschule Kierspe wird am Montag geschlossen bleiben, ebenso alle Grundschulen in Kierspe.

Das gilt für alle Kinder, Jugendlichen und Eltern im Märkischen Kreis:

Generell sollten sich alle Eltern auf der Homepage der Schule ihrer Kinder informieren.

