An Grundschule im MK: Zeuge sieht Mann mit Pistole auf Schulhof - Polizei rückt an

Märkischer Kreis - Eine beunruhigende Beobachtung machte ein Zeuge am Freitagabend an einer Grundschule im Märkischen Kreis. Er rief die Polizei.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, wurde den Beamten am Freitagabend gegen 22.50 Uhr eine Gruppe junger Erwachsener auf dem Schulhof der Grundschule Deilinghofen gemeldet. Eine der Personen soll eine Waffe dabei haben.

Die Polizei fand in der Nähe an der Hönnetalstraße in Hemer eine fünfköpfige Gruppe junger Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren, auf welche die Beschreibung zutraf. Sofort unter Verdacht war ein 19-Jähriger, der ein Schulterholster trug.

Er hatte kurz zuvor neben einer Mülltonne auf dem Boden gekniet. Dort fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusspistole. Bei der Durchsuchung der anderen Personen kamen ein Einhandmesser und ein Joint ans Tageslicht.

Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher und schrieb Anzeigen wegen Verstößen gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetze.

