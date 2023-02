So bekommen Sie jetzt bis zu 10.000 Euro zurück!

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen bezuschusst für Immobilienkäufer die Grunderwerbsteuer mit bis zu 10.000 Euro. Doch viele Bürger wissen nichts von diesem staatlichen Geldsegen.

Wer eine Immobilie kauft, muss mit Nebenkosten rechnen. Neben den Notarkosten und den Kosten für den Grundbucheintrag ist auch die Grunderwerbsteuer fällig. Letztere ist mit 6,5 Prozent in NRW im Vergleich zum Rest der Republik am höchsten. Für viele Kaufinteressenten bedeutet das in Summe einen hohen Preis für das Eigenheim.

Seit letztem Jahr gibt es deshalb unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zur Grunderwerbsteuer für Wohneigentum (NRW.Zuschuss Wohneigentum). Relevant ist die Förderung für alle natürlichen Personen, die ab dem 01.01.2022 selbstgenutztes Wohneigentum oder Bauland zur Bebauung mit einer selbstgenutzten Wohnimmobilie erworben haben bzw. erwerben. Das Förderprogramm entlastet die neuen Eigentümer spürbar: Das Bundesland unterstützt sie mit einem Gesamtvolumen von 400 Millionen Euro. Die Anträge können auch in 2023 so lange gestellt werden, wie Geld im Fördertopf ist.

Der Fördersatz liegt bei zwei Prozent des grunderwerbsteuerpflichtigen Kaufpreises und ist auf maximal 10.000 Euro je Antrag begrenzt, gilt also nur für die ersten 500.000 Euro des Kaufpreises.

„Die Förderung kann nicht nur für den Ersterwerb beantragt werden, sondern auch dann, wenn sich ein Eigenheimbesitzer entschließt, etwa sein Einfamilienhaus zu verkaufen und stattdessen in eine Eigentumswohnung zu ziehen. Wenn Sie Eigentum erworben haben, machen Sie von der Förderung Gebrauch“, ermuntern die Immobilienexperten der VR Immo: Südwestfalen GmbH & Co. KG.

Ein Beispiel:

Wer letztes Jahr eine Immobilie für 350.000 EUR erworben hat, muss statt 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer mit der NRW Förderung im Grunde nur noch 4,5 Prozent Grunderwerbsteuer zahlen. Das sind 15.750 Euro statt 22.750 Euro. Der Zuschuss liegt hier bei 7.000 Euro.

Voraussetzungen für den NRW.Zuschuss Wohneigentum

Die NRW.Bank bewilligt die Förderung nur, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Grunderwerbsteuer wurde bei Antragstellung bereits vollständig bezahlt

2. Die Immobilie befindet sich in Nordrhein-Westfalen

3. Die Immobilie wird als Hauptwohnung selbst genutzt

4. Nachweis des ab dem 01.01.2022 notariell beurkundeten Erwerbs bzw. des Zuschlagsbeschlusses

5. Die Immobilie wird nach Abschluss der geplanten Baumaßnahmen selbst genutzt (Frist zur Einreichung der Meldebescheinigung beträgt drei Jahre)

So stellen Sie den Antrag

Der Antrag auf den Zuschuss für den Eigentumserwerb muss online auf der Website der NRW-Bank gestellt werden. Das Antragsverfahren besteht aus drei Schritten:

1. Auf der Website müssen Eigentümer zunächst persönliche Daten eingeben sowie Angaben zur Immobilie machen. Es hilft, bereits im Vorfeld die notwendigen Informationen wie die Steuer-ID herauszusuchen. Danach muss die E-Mail-Adresse bestätigt werden. Im Anschluss bekommen Eigentümer eine Online-Referenznummer und einen Zugangstoken zugesandt – ähnlich wie bei der Steuererklärung über Elster.

2. Im zweiten Schritt muss der Antrag als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Dafür braucht es die Online-Referenznummer und den Zugangstoken. Anschließend muss der Antrag ausgedruckt und unterschrieben werden, und zwar von allen Eigentümern.

3. Nun müssen die Dokumente wieder hochgeladen werden. Hierfür braucht es erneut die Online-Referenznummer und den Zugangstoken. Danach kann der Antrag final eingereicht werden. Für den Fall, dass einzelne Dokumente bei der Antragstellung vergessen wurden: Diese können noch nachgereicht werden. Innerhalb von sieben Wochen nach Bewilligung soll das Geld auf das angegebene Konto überwiesen werden. Wie viel die Zeit Bewilligung in Anspruch nimmt, ist offen.

Weitere Informationen rund um Ihr Wohnfühlprojekt erhalten Sie auf www.wohnen-in-suedwestfalen.de oder auf unserer Homepage www.vr-immo-swf.de

