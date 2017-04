Wohnhaus in Menden nach Brand unbewohnbar

Menden - Der Brand in einem Wohnhaus am Montagabend in Menden-Börperde ist wahrscheinlich auf fahrlässige Brandstiftung zurückzuführen. Sechs Menschen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus. Am Dienstag haben Brandermittler den Schadensort in Augenschein genommen und erste Zeugen vernommen.

Zwölf Personen musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben zum Teil über Leitern retten, sechs Menschen wurden anschließend im Krankenhaus behandelt. Bei den Rettungsarbeiten verletzten sich auch vier Feuerwehrleute leicht. Alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Menden befanden sich im Einsatz.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen mehrere Bewohner an den Fenstern im Obergeschoss, dichter Qualm hüllte die Personen ein. Mit tragbaren Leitern und der Drehleiter konnten die Personen gerettet werden, kurz bevor die Wohnung durchzündete.

Schwierige Brandbekämpfung

Die Brandbekämpfung in dem verwinkelten Haus gestaltete sich schwierig. Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten waren auch der Leitende Notarzt sowie der Rettungsdienst benachbarter Städte im Einsatz. Zur Betreuung der betroffenen, aber nicht verletzten Personen wurde das Deutsche Rote Kreuz alarmiert. Zu Höchstzeiten befanden sich somit rund 100 Einsatzkräfte an der Landwehr in Bösperde.

Die Nachlöscharbeiten dauerten die gesamte Nacht an, das Feuer hatte sich in die Zwischendecken des Dachbereichs gefressen. Da auch die Böden zum Teil nicht mehr tragfähig waren, fanden die mühsamen Löschmaßnahmen vor allem von außen über die Drehleiter statt.

Feuerwehr bis Dienstagmittag im Einsatz

Die Absperr- und Aufräumarbeiten dauerten bis in den Dienstagmittag an. Das Haus ist nach dem brand unbewohnbar, das Ordnungsamt brachte die Bewohner in Notunterkünften unter.

Nach Polizeiangaben wird gegen einen 27-jährigen Bewohner des Hauses wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.