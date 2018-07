Grüne für Mehrweg in kreisangehörigen Gebäuden

Kreisverwaltung soll System ändern

+ © picture alliance / Andrea Warnec Symbolbild © picture alliance / Andrea Warnec

Märkischer Kreis - Coffee-to-go-Becher erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. In Deutschland werden 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr verbraucht. Wegen der zur Isolierung dienenden Kunststoffbeschichtung können die Becher aber nicht wie normales Papier recycelt werden. Der Großteil landet in Mülltonnen oder in der Natur. Für die Kreistagsfraktion der Grünen ist dieser Zustand nicht länger hinnehmbar – zumal es eine Alternative gibt.