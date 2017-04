Großübung der Feuerwehr in ehemaligem Fabrikgebäude in Plettenberg-Ohle

Plettenberg - Eine für Flüchtlinge vorgeplante Asylunterkunft am Friedhahn in Ohle war am Samstagnachmittag Ausgangslage für eine Großübung der Plettenberger Feuerwehreinheiten. Angenommen wurde laut einer Pressemitteilung, dass sich die hauptberuflichen Kräfte in einem Paralleleinsatz befanden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Küchenbereich des ehemaligen Fabrikgebäudes, befanden sich 20 Personen in der Unterkunft. Der Brand breitete sich sehr schnell aus und erfasste den kompletten hinteren Bereich des Übungsobjektes.

Mit dem Stichwort "Entwickelter Brand in Gebäude" wurden gegen 14 Uhr die ehrenamtlichen Kräfte der Einheiten aus Ohle, Eiringhausen, Selscheid, Stadtmitte und Holthausen alarmiert. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte auch durch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, welche außerhalb des Gefahrenbereiches eingesetzt wurden.

+ © Feuerwehr Plettenberg Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurde kurze Zeit später die Alarmstufe erhöht und die Löschgruppe Oestertal nachalarmiert. Aufgaben und Ziele der Großübung, welche Brandoberinspektor Tobias Grothe ausgearbeitet hatte, waren die Rettung und Versorgung von den Vermissten Bewohnern, eine umfangreiche Brandbekämpfung sowie das Herstellen einer gesicherten Löschwasserversorgung.

Gleichzeitig überprüfte die Feuerwehr ihre Führungsstrukturen nach einem festgelegten Führungskonzept unter Bildung von mehreren Einsatzabschnitten.

+ © Feuerwehr Plettenberg Zahlreiche Atemschutztrupps drangen in das durch Übungsnebel komplett verrauchte Gebäude vor. Schläuche mussten gerollt und Verletzte versorgt werden. Interessiert verfolgt wurde die Übung durch Bürgermeister Schulte und Ratsmitglieder aus sämtlichen Fraktionen.

"Die Übung war ein voller Erfolg, wir waren aber auch knapp an unserer Leistungsgrenze angekommen", so der Leiter der Feuerwehr Markus Bauckhage in einer Nachbesprechung, an der unter anderem auch die Landtagsabgeordnete Inge Blask teilnahm.

Während der Großübung wurde der Grundschutz für die Plettenberger Bürger zusätzlich zur hauptberuflichen Wache durch die Einheit Landemert an der Hauptwache am Wall sichergestellt. - eB