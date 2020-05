Großer Feuerwehr-Einsatz im MK: Dachstuhlbrand schnell unter Kontrolle

[Update, 18.50 Uhr] Großer Einsatz für die Feuerwehr Iserlohn: In Letmathe brannte das Dach eines Wohnhauses.

Iserlohn - Die Feuerwehr Iserlohn hat am Sonntagnachmittag in Letmathe einen Dachstuhlbrand gelöscht. In der Straße "Im Oberdorf" brannte das Dach eines Wohnhauses bei Eintreffen der ersten Kräfte in voller Ausdehnung. Die Einsatzleitung orderte sofort weitere Kräfte nach; neben den Kameraden der Berufsfeuerwehr rückten auch die Löschgruppen Oestrich, Stübbeken und Letmathe aus.

Die Flammen sind mittlerweile unter Kontrolle, es laufen Nachlöscharbeiten.

Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand mit zwei Drehleitern

Die Feuerwehr ist mit 60 Kräften vor Ort, unter anderem sind zwei Drehleitern eingesetzt. Verletzte gibt es nicht, alle Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen können. Die Wohnungen im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses sind durch Löschwasser allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen worden, zumindest vorübergehend gilt das Haus aber als unbewohnbar. Alle Betroffenen konnten untergebracht werden, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise auf die Brandursache sind bisher nicht offensichtlich.

+ Mit zwei Drehleitern bekämpfte die Feuerwehr den Brand. © Markus Klümper

Wir berichten weiter.