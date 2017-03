Brand in Teindeln: Zwei Personen leicht verletzt, Rinder verendet

[Update 17 Uhr] Plettenberg - Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Plettenberg-Teindeln wurden am Mittwochmittag zwei Personen leicht verletzt. Mehrere Rinder kamen ums Leben. Für die Löscharbeiten wurde die B 236 bis gegen 16 Uhr gesperrt.

Gegen 12 Uhr ist am Mittwoch auf einem Bauernhof in Teindeln aus noch ungeklärter Ursache ein Scheunen- und Stallgebäude in Brand geraten. In ihm lagerten Siloballen. Zudem waren dort Kühe und Kälber untergebracht. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Außerdem hatte das Feuer auf einen mit Stroh beladenen Anhänger übergegriffen, der unter einem Schleppdach des Stallgebäudes stand.

Der Hofbesitzer und ein Nachbarn, die nach Angaben der Polizei einige Tiere aus dem brennenden Gebäude geholt hatten, wurden bei ihrer Rettungsaktion leicht verletzt. Beide wurden notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Elf Rinder sind nach Angaben der Polizei verendet.

Durch einen massiven Löschangriff, zwischenzeitlich waren bis zu sieben Löschrohre im Einsatz, darunter auch über eine Drehleiter, gelang es der Feuerwehr, den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf ein weiteres angrenzendes Stallgebäude sowie ein Wohngebäude zu verhindern.

Für eine gesicherte Löschwasserversorgung hat die Feuerwehr Wasser aus der nahegelegenen Lenne und einem Löschwasserbehälter eines nahegelegenen Möbelhauses entnommen. Alle Löschzüge der ehrenamtlichen Plettenberger Feuerwehr und die hauptberufliche Wachbereitschaft inklusive Führungsdienst, Leiter der Feuerwehr und Kreisbrandmeister befanden sich im Einsatz.

Gegen 17 Uhr - nach fast fünf Stunden - konnten die Arbeiten eingestellt werden. Die Einsatzkräfte waren anschließend damit beschäftigt, ihre Gerätschaften und Wasservorräte auf den entblößten Fahrzeugen wieder aufzufüllen und einsatzbereit herzustellen.

Während des Großeinsatzes wurde der Grundschutz in Plettenberg für eventuell weitere Einsätze durch eine Einheit der ehrenamtlichen Kräfte an der Hauptwache sichergestellt.

Brand auf Bauernhof in Teindeln Zur Fotostrecke

Die Bundesstraße 236 blieb während der Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt und wurde gegen 16 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.