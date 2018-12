Großeinsatz in Menden: Feuerwehr kann Wohnräume vor Flammen schützen

Kaminbrand am Dienstagabend unweit der B7

+ © Feuerwehr Menden © Feuerwehr Menden

Menden - Ein mehr als fünfstündiger Großeinsatz hat am Dienstagabend rund 70 Feuerwehrkräfte in Menden in Atem gehalten. In Dahlsen unmittelbar an der B7 war es zu einem Kaminbrand gekommen, der sich beinahe auf die Wohnräume ausgebreitet hätte. Das konnte die Feuerwehr jedoch verhindern.