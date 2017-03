Plettenberg - Großeinsatz für die Plettenberger Feuerwehr am Sonntagnachmittag. Im Ortsteil Lettmecke sind in einem Steilhang rund 2000 Quadratmeter Waldboden in Brand geraten.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen ausgerückt. Zur Stunde sind die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten in dem Steilhang beschäftigt.

