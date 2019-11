Große Suchaktion in der Nacht: Mann im MK nach Unfall vermisst

Am Morgen im Iserlohner Norden gefunden

+ © Daniel Schröder Symbolbild © Daniel Schröder

Große Suchaktion im Märkischen Kreis: Polizei und Feuerwehr suchten in der Nacht einen Mann, der nach eigenen Angaben einen Unfall in Balve gehabt hatte. Gefunden wurde er am Morgen im Iserlohner Norden.