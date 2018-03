Jetzt droht Dauerstau: Nur ein Fahrstreifen auf der A45 Richtung Dortmund

[Update, 12.58 Uhr] Lüdenscheid/Kreisgebiet - In den nächsten Tagen droht tagsüber Dauer-Stau auf der A45 Richtung Norden. Denn wegen Arbeiten an der Talbrücke "Kattenohl" vor der Abfahrt Hagen-Süd steht ab jetzt nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ab sofort ist es eng auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd in Fahrtrichtung Dortmund.

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm hat wegen Arbeiten an einer gebrochenen Fahrbahnübergangkonstruktion der Talbrücke "Kattenohl" die rechte Spur in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Der Schaden wurde am Montagmorgen entdeckt.

+ So sieht der Schaden an der Talbrücken-Konstruktion aus. © Straßen.NRW

Diese Konstruktionen zwischen Fahrbahn und Brücke sind Metallkonstruktionen, die das Ausdehnen der Brücke je nach Umgebungstemperatur sicher gewährleisten.

Am Dienstag rückt die Baufirma an. Die Arbeiten sollen laut Straßen.NRW bis Karfreitag dauern.