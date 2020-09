Warn-App "Nina" wird aktiviert

In ganz Deutschland sind am heutigen Donnerstag um 11 Uhr die Warnsirenen ertönt - auch im Märkischen Kreis. Erstmals kamen dabei auch digitale Sirenen in Lüdenscheid zum Einsatz - auch wenn sich das Sirenennetz in Lüdenscheid noch im Aufbau befindet.