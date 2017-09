Nur größtes Glück verhindert Neuauflage der Plettenberger Bahn-Katastrophe

26 Jahre später hat sich bis auf Nuancen gleich dasselbe Ereignis wiederholt – diesmal traf es zwei Personenzüge, darunter einen vollbesetzten ICE, diesmal kam der ICE durch glückliche Fügung gerade noch zum Halten, diesmal bekam die Öffentlichkeit nichts von der Sache mit. Die Fast-Neuauflage der Ohler Katastrophe ist jetzt erstmals nachzulesen auf der Internetseite der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) und dort ist dort unter den Untersuchungsberichten als „Gefährliches Ereignis im Eisenbahnverkehr“ beschrieben.

Diesmal nicht Waggons, sondern gleich einen ganzen Zug vergessen

Danach herrschte in der Nacht zum 1. Februar 2017 auf der Wupperstrecke Solingen – Wuppertal – Hagen Bauzustand. Entgegen des normalen Fahrplans sollte eine Regionalbahn zwischen Solingen und Gruiten ausfallen und, erst dort beginnend, nach Wuppertal fahren. Dem letzten noch durchzubringenden Regionalzug wurde die später in Gruiten beginnende Einheit mitgegeben, sollte abgekuppelt werden, warten, und später als Personenzug einsetzen. Diese Anordnung ist nach den Ermittlungen der BEU nicht bis ins zuständige Stellwerk Wuppertal-Vohwinkel durchgedrungen. Die Zugtrennung war nicht bekannt. So geschah der später rekonstruierte Ablauf: Die Regionalbahn Solingen - Gruiten - Wuppertal brachte als anhängenden Zug die für später vorgesehene Zugeinheit mit; die Garnituren wurden getrennt. Der vordere Zugteil fuhr planmäßig weiter nach Wuppertal, der hintere, abgekuppelte Teil blieb wartend im Bahnhof Gruiten zurück.

Wie in Plettenberg das als besetzt gemeldete Gleis „freigedrückt“

Das durchgehende Hauptgleis mit Bahnsteig blieb dadurch belegt – faktisch durch den stehenden Zug, sicherungstechnisch auf der Stellwerkstafel durch Rotausleuchtung. Die Gleisfreimeldeeinrichtung hatte richtigerweise registriert, dass das Gleis besetzt war. Kurz darauf kam ein voll besetzter ICE-Schnelltriebwagen vor dem Einfahrtsignal des Bahnhofs Gruiten zum Stehen. Das Einfahrtsignal war nicht auf Fahrt zu bringen, weil das Bahnhofsgleis besetzt war. Da aber die erfolgte Trennung der Regionalbahn im Stellwerk nicht bekannt war, vermuteten die beiden Fahrdienstleiter in Wuppertal-Vohwinkel eine Störung der Gleisfreimeldeeinrichtung. Sie erwarteten den aus Gruiten kommenden Regionalzug, stellten dessen Vollständigkeit fest und waren sich sicher, dass kein Eisenbahnfahrzeug mehr im rotausgeleuchteten Abschnitt war.

Durch Bedienung der Achszählergrundstelltaste stellten sie die Gleisfreimeldeeinrichtung in die Grundstellung (frei) und drückten die Rotausleuchtung weg. Das entspricht der seinerzeitigen Handlung im Stellwerk Plettenberg – Rotausleuchtung des belegten Streckenabschnitts, Vermutung der Störung, Beobachten des zuvor eingefahrenen Zuges und Interpretieren des Zugschlusses, Wegdrücken der Rotausleuchtung., . . . und danach Fahrauftrag für den nächsten Zug.

+ Der Güterzug in Ohle (hinten) raste ungebremst ins Hindernis. Bei der exakten Neuauflage der Tragödie nach dem gleichen Drehbuch wie in Plettenberg – diesmal in Gruiten – ging es gerade noch einmal gut. Der ICE kam 15 Meter vor dem Hindernis zum Stehen. J Archivfotos: St. Aschauer-Hundt

In beiden Fällen, in Ohle wie in Gruiten, war die angenommene Störung eine Mißinterpretation. In Ohle standen 1991 vergessene Waggons auf der Strecke, in Gruiten 2017 stand ein kompletter Regionalzug im Gleis, von dessen Existenz die Fahrdienstleiter in Vohwinkel nichts wussten. Das besetzte Gleis in Gruiten war am 1. Februar 2017 jedenfalls wieder freigedrückt worden. Die Vohwinkler Fahrdienstleiter konnten nun das Einfahrt- und das Ausfahrtsignal für Gruiten ziehen. Der vor dem Bahnhof wartende Intercity-Express nahm Fahrt auf und hatte bereits 78 Km/h erreicht, als der Lokführer nach Durchfahren einer Kurve die roten Schlusslichter des im Bahnhof auf seinem Gleis stehenden Regionalzuges erkannte.